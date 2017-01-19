(Görüntülü Haber) Adliyeye sevk edilen DEAŞ'lılara 'Vatan hainleri' tepkisi

ADANA'da yılbaşı gecesi kanlı eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan DEAŞ üyesi 6'sı Suriyeli 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü için 3 otobüsle Adli Tıp Birimi'ne getirilen terör örgütü üyelerinin üzerine yürüyen çevredekiler, "Vatan hainleri" diye tepki gösterdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreden beri takipte olduğu DEAŞ üyelerinin yılbaşı gecesi kanlı eylem yapma ihtimaline karşı, 31 Aralık'ta eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Türkçe, Arapça ve farklı dillerdeki örgütsel dokümanlar incelenmek üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. DEAŞ üyesi 6'sı Suriyeli 30 kişi ise bugün güneş güvenlik önlemleri altında 3 otobüsle Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Alınan güvenlik önlemlerinin dikkat çekici boyutta olmasın üzerine meraklanan vatandaşlar, Adli Tıp Birimi önünde toplandı. Vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilenlerin DEAŞ'lı olduğunu öğrenince, "Vatan hainleri" diye tepki gösterdi. Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polisler, öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık kontrolünün ardından kelepçeli olarak otobüslere bindirilen DEAŞ üyeleri, Adliyeye götürüldü.