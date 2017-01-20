Mustafa İNSAN/MERSİN, ()-MERSİN'de kız arkadaşı tarafından terk edilen 26 yaşındaki Volkan Akbaş, adliye binasında intihar girişiminde bulundu. 2 ay önce yaralama suçundan cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Volkan Akbaş, Mersin Adliyesi'nin 11'inci katının balkonundan sarktı. Polis, itfaiye ekipleri ile adliye personeli Akbaş'ı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat direnen Volkan Akbaş, yanına gelen nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ikna edildi. Kız arkadaşının kendisini terk ettiği için bunalıma girdiğini söyleyen Volkan Akbaş, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
(Görüntülü Haber) Adliyenin 11'inci katıda intihar girişimi
Mustafa İNSAN/MERSİN, ()-MERSİN'de kız arkadaşı tarafından terk edilen 26 yaşındaki Volkan Akbaş, adliye binasında intihar girişiminde bulundu. 2 ay önce yaralama suçundan cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Volkan Akbaş, Mersin...
20 Ocak 2017 Cuma 18:18
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