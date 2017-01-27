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(Görüntülü Haber) Adliye yanındaki kanlı çatışmanın sanıkları mahkemeye çıkartıldı

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA Adliyesi yanında geçen salı günü çıkan silahlı çatışmada Hüseyin Denizhan'ın öldürülmesi, 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Merkez Yüreğir...

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA Adliyesi yanında geçen salı günü çıkan silahlı çatışmada Hüseyin Denizhan'ın öldürülmesi, 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde 15 Aralık 2015'te tarla anlaşmazlığı yüzünden Demir ve Denizhan aileleri arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Seyhan Demir, Yusuf ve Hüseyin Denizhan'a küfür ederek av tüfeğiyle ateş açtı. Kavgada yaralanan Seyhan Demir ile Hüseyin ve Yusuf Denizhan hakkında silahla yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından Adana 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Davanın 24 Ocak'ta görülen duruşması eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Duruşmadan çıkan taraflar Adana Adliye binasının yan tarafındaki İnönü Parkı'nda birbirine silahla ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Hüseyin, Yusuf, Recep ve Hasan Denizhan hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Hüseyin Denizhan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çatışma sonrasında gözaltına alınan Demir ailesinden Murat Demir, Seyhan Demir, Mecnur Demir, Resul Sarı ile karşı taraftan Emirhan Denizhan ve Barış Şanlı'nın sorguları tamamlandı. 6 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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