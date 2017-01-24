(Görüntülü Haber) Adliye çalışanlarına yönelik FETÖ operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında hakim adayları, zabıt katipleri ve mübaşirler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli aralarında 7 zabıt katibi, bir mübaşir, 2 hakim adayının bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğün tarafından 6-10-12 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonla gözaltına alınan şüpheliler bu sabah saatlerinde adliyeye gönderildi. Gayrettepe'de bulunan Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarılan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında bir polis minibüsüne bindirelerek Çağlayan Adalet Sarayına gönderildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki gün düzenlenen bir başka operasyonda gözaltına alınan aralarında yine zabıt katipi ve mübaşirlerin bulunduğu 13 kişinin sorgularına ise devam ediliyor.