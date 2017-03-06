(Görüntülü Haber) Adıyaman’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

ADIYAMAN’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü S.A.B., DHMİ İl Müdürü H.Ç., Tut Mal Müdürü O.K.'nın da aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, terör örgütü FETÖ ile irtibat ve ilişkilerine yönelik sorgulandığı bildirildi.