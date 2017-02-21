Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN merkezli 6 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman'ın yanı sıra İstanbul, Muğla, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Siirt'te 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Savcılık kararıyla harekete geçen polis, sabah erken saatlerde 6 ilde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda meslekten ihraç edilen aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Adıyaman'da gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer şehirlerde gözaltına alınanların da kente getirilerek sorgulanacağı belirtildi.
(Görüntülü Haber) Adıyaman merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN merkezli 6 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi...
21 Şubat 2017 Salı 11:14
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