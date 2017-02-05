(Görüntülü Haber)Adıyaman merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

ADIYAMAN merkezli 5 ilde polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adıyaman merkezli İstanbul, Samsun, Manisa, ve Gaziantep'te çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda bazı evlerde kapılar, Özel Harekat polisleri tarafından koçbaşı ile açıldı. Evlerinde arama yapılan ve bazı örgütsel doküman ele geçirilen 10 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgulanmaya başlandı. Ayrıca Adıyaman ve İlçelerde Suriye uyruklu ailelerin yaşadığı 84 adreste DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik kimlik sorgulaması yapıldı.