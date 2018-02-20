BESNİ'DE BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'e yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' için Adıyaman'dan sınır kentlerine gönderilen 70 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi, Besni ilçesinde binlerce kişi tarafından karşılandı. Ellerinde bayraklarla konvoyu karşılayanlar, sevgi gösterisinde bulundu. Güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların ilerlediği güzergah üzerinde, vatandaşlar 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK', 'Bizleri de Afrin’e götürün' sloganları attı. Atatürk Caddesi üzerinde bir süre duran konvoyun önünde vatandaşlar kurban keserek özel harekatçılarla dua etti. Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), ()
(Görüntülü Haber) Adıyaman'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' için JÖH sevkiyatı (2)
BESNİ'DE BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'e yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' için Adıyaman'dan sınır kentlerine gönderilen 70 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi, Besni ilçesinde...
20 Şubat 2018 Salı 17:25
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