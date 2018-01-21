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(Görüntülü Haber) Adıyaman'dan sınır kentlerine jandarma özel harekat sevkiyatı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'dan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı' harekatı için 90 kişilik jandarma özel harekat personeli sınır kentlerine sevk edildi. Şehit Er Özgür Güven...

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'dan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı' harekatı için 90 kişilik jandarma özel harekat personeli sınır kentlerine sevk edildi. Şehit Er Özgür Güven Kışlası'ndan çıkan, 90 kişilik jandarma özel harekat personelini taşıyan 2 otobüs, güvenlik önlemleri arasında, sınır kentlerine gitmek üzere Adıyaman'dan ayrıldı. Otobüslerin geçişini görenler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, tezahüratlar yarak, askerlere destek verdi. Jandarma özel harekat personelinin, 'Zeytin Dalı' harekatı için sınır kentlerine sevk edildiği belirtildi.

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