Mahir ALAN / ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, işyerinden tütün ve sigara sarma makinesi hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli Mehmet Mustafa E., operasyonla yakalandı. Olay, geçen pazar gecesi Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Sigara ve tütün ürünleri satışı yapılan bir işyerinden gece saatlerinde hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlatan polis, parmak izi alıp güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmada şüphelinin Mehmet Mustafa E. olduğu belirlendi. Ekipler, Mehmet Mustafa E.'yi, özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına aldı. Çaldığı tütün ve sigara sarma makineleri evinde ele geçen Mehmet Mustafa E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
(Görüntülü Haber) Adıyaman'da tütün ve sigara makinesi hırsızlığı kamerada
Mahir ALAN / ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, işyerinden tütün ve sigara sarma makinesi hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli Mehmet Mustafa E., operasyonla yakalandı. Olay, geçen pazar gecesi Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi....
02 Mart 2017 Perşembe 13:08
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