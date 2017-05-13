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(Görüntülü Haber) Adıyaman'da türbede yangın

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, Hacı Abuzer Baba Türbesi'nde depo olarak kullanılan bölümde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Musalla Mahallesi'ndeki Hacı Abuzer Baba Türbesi'nde depo olarak kullanılan bölümde,...

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, Hacı Abuzer Baba Türbesi'nde depo olarak kullanılan bölümde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Musalla Mahallesi'ndeki Hacı Abuzer Baba Türbesi'nde depo olarak kullanılan bölümde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle yangın kontrol altına alınıp, söndürdü.

Mahallede paniğe neden olan yangın nedeniyle depoda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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