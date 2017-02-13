(Görüntülü Haber) Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
ADIYAMAN'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yaptığı...
13 Şubat 2017 Pazartesi 10:35
ADIYAMAN'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yaptığı tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için savcılık kararıyla bu sabah operasyon başlattı. Kent merkezi ile ilçelerde 8 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda 4 şüpheliye ulaşılamazken, gözaltına alınan 4 şüphelinin evinde ruhsatsız bir tabanca ile örgütsel dokümanlar bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından 4 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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