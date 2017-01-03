Mahir ALAN / ADIYAMAN, () - ADIYAMAN ve ilçelerde dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen yaralamalı ve hasarlı kazalar, mobese kameraları tarafından görüntülendi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla merkez ve ilçelerin farklı noktalarına yerleştirilen mobese kameralarına hasarlı ve yaralamalı kazalar yansıdı. Görüntülerde kazaların genellikle dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle meydana geldiği görüldü. Yetkililer, sürücülerin kurallara uyarak trafik kazaların önüne geçilebileceğini söyleyerek, uyarılarda bulundu.
(Görüntülü Haber) Adıyaman'da, kazalar mobese kameralarına yansıdı
Mahir ALAN / ADIYAMAN, () - ADIYAMAN ve ilçelerde dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen yaralamalı ve hasarlı kazalar, mobese kameraları tarafından görüntülendi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından olaylara...
03 Ocak 2017 Salı 11:56
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