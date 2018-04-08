Haber-Kamera Mahir ALAN-ADIYAMAN,()Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışmasıyla 1 kişi yaralandı. Kaza, gece Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Binevler yakınlarında Abuzer Süngü idaresindeki 02 HV 660 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Gezer yönetimindeki 44 EL 317 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen otomobillerin sürücülerinden Mehmet Gezer, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
(Görüntülü Haber) Adıyaman'da kaza 1 yaralı
Haber-Kamera Mahir ALAN-ADIYAMAN,()Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışmasıyla 1 kişi yaralandı. Kaza, gece Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Binevler yakınlarında Abuzer Süngü idaresindeki 02 HV 660 plakalı otomobil ile karşı yönden...
08 Nisan 2018 Pazar 16:41
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