(Görüntülü Haber) Adıyaman'da kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polislerin ayırdığı grupta yaralanan 2 kişi, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.