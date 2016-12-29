Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesi'nde, karda araçları ile mahsur kalan 15 kişi jandarma tarafından kurtarıldı. Çelikhan-Malatya karayolunun 20'inci kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyen 4 araç yolda kaldı. Araçlarında mahsur kalan 15 kişi, telefonla yardım istemeleri üzerine bölgeye giden jandarma tarafından kurtarılarak, Çelikhan'a getirildi.
(Görüntülü Haber) Adıyaman'da karda mahsur kalan 15 kişiyi jandarma kurtardı
Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesi'nde, karda araçları ile mahsur kalan 15 kişi jandarma tarafından kurtarıldı. Çelikhan-Malatya karayolunun 20'inci kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle...
29 Aralık 2016 Perşembe 16:21
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