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(Görüntülü Haber) Adıyaman'da, iki kaza: 4 yaralı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, meydana gelen iki farklı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı Kentteki ilk kaza, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Kahta yönünde ilerleyen Emrah Bulut yönetimindeki çimento yüklü 02 KT 703 plakalı kamyon,...

Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, meydana gelen iki farklı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı Kentteki ilk kaza, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Kahta yönünde ilerleyen Emrah Bulut yönetimindeki çimento yüklü 02 KT 703 plakalı kamyon, Furkan Baki Korkmaz idaresindeki 02 AZ 742 plakalı otomobile vurdu, ardından yolun karşısına geçmeye çalışan 47 yaşındaki İslim Açar'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Korkmaz ile yaya Açar, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan yaralılardan İslim Açar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İkinci kaza ise öğleden sonra Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Küçüközer yönetimindeki 63 K 1234 plakalı otomobilin, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Esra Küçüközer yaralandı. Her iki kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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