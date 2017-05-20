Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti, 4 kişiyi gözaltına aldı. Olay, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polisler, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
(Görüntülü Haber) Adıyaman'da iki grup arasında kavga; 4 gözaltı
Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti, 4 kişiyi gözaltına aldı. Olay, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma,...
20 Mayıs 2017 Cumartesi 23:18
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