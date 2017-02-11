(Görüntülü Haber) Adıyaman'da huzur operasyonu

ADIYAMAN, () - ADIYAMAN’da polis tarafından yollarda ve umuma açık yerlerde huzur operasyonu düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polis ekiplerinin katılımıyla gece saatlerinde kent merkezi ve ilçelerinde oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar ile içerisinde bulunanlar ararandı. Umuma açık yerlerde de arama yapan polisler, vatandaşların kimliklerini kontrol etti.