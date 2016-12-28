Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, 3 işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheliden 1'i yakalandı. Kent merkezinde 3 işyerinden 3 bilgisayar çalınmasına yönelik polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve parmak izi incelemesinin ardından hırsızlığı yapan şüphelilerin A.Ç. ve O.Ç. olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenleyen polis O.Ç.'yi, çalıntı bilgisayarlarla yakaladı. A.Ç.'nin halen arandığı hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan O.Ç. sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Adıyaman'da, hırsızlık şüphelisi yakalandı
Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, 3 işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheliden 1'i yakalandı. Kent merkezinde 3 işyerinden 3 bilgisayar çalınmasına yönelik polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri,...
28 Aralık 2016 Çarşamba 17:03
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