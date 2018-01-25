(Görüntülü Haber) Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

Bahçelievler Mahallesi'nde iki ayrı eve hırsızlık için girildiği ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 ayrı eve giren Neriman G., Ayten K. ve Habibe K.'yı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 650 TL ve 5 bin lira değerinde ziynet eşyası bulundu. Para ve altınlara el konulurken şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardırdan adliyeye sevk edildi.
Bahçelievler Mahallesi'nde iki ayrı eve hırsızlık için girildiği ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 ayrı eve giren Neriman G., Ayten K. ve Habibe K.'yı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 650 TL ve 5 bin lira değerinde ziynet eşyası bulundu. Para ve altınlara el konulurken şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardırdan adliyeye sevk edildi.