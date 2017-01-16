Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, otomobilden ses sistemini çalan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Küçük Sanayi Sitesi'nde park halinde olan sahibi ve plakası öğrenilemeyen otomobilden dün gece kimliği belirsiz kişilerce ses sistemi çalındı. Sabah sahibinin fark etmesiyle hırsızlık polise bildirildi. Olay yerine gelen polis tarafından güvenlik kamerası kayıtları inceledi. Görüntülerde kimliği saptanan Güvenlik kamerasını inceleyen polis şüphelilerin A.G.Y., S.K. ve H.Ç. olduğunu saptadı ve çaldıkları ses sistemini satmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Adıyaman'da, hırsızlık şüphelileri adliyeye çıkarıldı
Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, otomobilden ses sistemini çalan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Küçük Sanayi Sitesi'nde park halinde olan sahibi ve plakası öğrenilemeyen otomobilden dün gece kimliği belirsiz kişilerce ses sistemi çalındı....
16 Ocak 2017 Pazartesi 21:26
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.