Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, bir eve hırsızlık için girmeye çalışan 2 şüphelilerden biri, polis tarafından yakalandı. Olay, gece saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İki kişinin bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığını gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen polis, iki şüpheliden E.K.'yı yakaladı, diğeri ise kaçtı. Gözaltına alınan E.K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Adıyaman'da hırsızlık operasyonu
Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, bir eve hırsızlık için girmeye çalışan 2 şüphelilerden biri, polis tarafından yakalandı. Olay, gece saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İki kişinin bir eve hırsızlık amacıyla...
01 Eylül 2017 Cuma 09:51
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