Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN’da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İnternet ve telefon aracılığıyla anlaştığı kişilerle para karşılığı fuhuş yaptığı öne sürülen R.İ., adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlanan R.İ., daha sonra adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı
Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN’da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı....
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:25
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