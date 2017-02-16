ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, bir evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı. Yangın, öğleden sonra Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Vakas Topal'a ait iki katlı evin üst katında evde kimsenin olmadığı sırada dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye erleri pencereden içeri girerek yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(Görüntülü Haber) Adıyaman'da, ev yangını hasara yol açtı
ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, bir evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı. Yangın, öğleden sonra Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Vakas Topal'a ait iki katlı evin üst katında evde kimsenin olmadığı...
16 Şubat 2017 Perşembe 17:33
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