Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Evlerinde arama yapılan ve bazı örgütsel döküman ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpneliler sorgulanmaya başlandı.
(Görüntülü Haber) Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde...
06 Ocak 2017 Cuma 09:49
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