(Görüntülü Haber) Adıyaman'da bilgisayar çalan şüpheli yakalandı

ADIYAMAN-) ADIYAMAN Ziraat Odası'ndan 2 bilgisayar çalan şüpheli güvenlik kamerası görüntülerinde kimliği saptanarak yakalandı. Adıyaman Ziraat Odası'na gece geç saatlerde giren bir kişi içeride bulunan 2 bilgisayarı çaldı. Sabah geldikleri odada bilgisayarların çalındığını anlayan görevliler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin 36 yaşındaki Ş.M. olduğunu belirledi. Harekete geçen polis, şüpheliyi çaldığı bilgisayarlar ile birlikte evinde gözaltına alındı. Daha önce de hırsızlık suçundan sabıkalı olduğu saptanan Ş.M.'nin sorgulanmasına başlandı.