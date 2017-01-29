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(Görüntülü Haber)Adıyaman'da asayiş uygulaması

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMANda, polis tarafından kent genelinde huzur operasyonu düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polis ekiplerinin...

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMANda, polis tarafından kent genelinde huzur operasyonu düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polis ekiplerinin katılımıyla birçok bölgede oluşturulan 26 kontrol noktasında 378 araç durdurularak arandı, sürücülerin evrakları kontrol edildi. Umuma açık işyerlerinin de denetlendiği uygulamada 2 bin 669 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. 11 araca ceza yazılırken, 1 araç ise trafikten men edildi. Kimlik sorgusu yapılan kişilerden aranan 2 şüpheli yakalandı, 1 işyeri mühürlendi. Uygulama sonrası Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper polislere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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