(Görüntülü Haber)Adıyaman'da, 66 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
ADIYAMAN ve ilçelerde şiddetli rüzgar nedeniyle 66 kişi sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. Dün gece etkili olan rüzgar nedeniyle sobalarını söndürmeden uyuyan kent merkezinde 19, Besni'de 31, Kahta'da 12 ve Gölbaşı'nda...
28 Ocak 2017 Cumartesi 14:32
ADIYAMAN ve ilçelerde şiddetli rüzgar nedeniyle 66 kişi sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. Dün gece etkili olan rüzgar nedeniyle sobalarını söndürmeden uyuyan kent merkezinde 19, Besni'de 31, Kahta'da 12 ve Gölbaşı'nda 4 kişi zehirlendi. Karbon monoksit gazından zehirlenen, yakınları ve sağlık görevlileri tarafından hastanelere götürülen 66 kişiye oksijen takviyesi yapıldı. Tedavisi tamamlanan 66 kişi taburcu edilirken, yetkililer vatandaşları gece sobalarını söndürmeden uyumamalarını tavsiye etti.
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