BELEDİYE BİNASINDA DA HASAR OLUŞTU Adıyaman'da, Samsat İlçesi'nde meydana gelen depremde belediye binasında da hasar oluştu. Camları kırılan ve hasar gören belediyedekiler tahliye edilirken, bölgede güvenlik önlemi alındı.
(Görüntülü Haber) Adıyaman'da 5.5'lik deprem; yıkılan binalar ve yaralılar var - (3)
BELEDİYE BİNASINDA DA HASAR OLUŞTU Adıyaman'da, Samsat İlçesi'nde meydana gelen depremde belediye binasında da hasar oluştu. Camları kırılan ve hasar gören belediyedekiler tahliye edilirken, bölgede güvenlik önlemi alındı.
02 Mart 2017 Perşembe 17:44
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