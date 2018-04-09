Mahir ALAN- ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, hafta sonu meydana gelen 23 kazada 35 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Havaların ısınmasıyla hareketliliğin arttığı merkez ve ilçelerde hafta sonu meydana gelen 23 kazada 35 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazaların ardından yetkililer sürücülerin daha dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymaları konsunda uyarıda bulundular.
(Görüntülü Haber) Adıyaman'da 2 günde 23 kazada 35 kişi yaralandı
Mahir ALAN- ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, hafta sonu meydana gelen 23 kazada 35 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Havaların ısınmasıyla hareketliliğin arttığı merkez ve ilçelerde hafta sonu meydana gelen 23 kazada 35 kişi yaralandı. Yaralılar...
09 Nisan 2018 Pazartesi 17:26
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