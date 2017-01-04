Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da satın aldıkları tavuk dönerden yiyen 11 öğrenci, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri baş gösterince hastanede tedaviye alındı. Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'ndeki Yunus Emre Sağlık Meslek Lisesi’nde meydana geldi. Bu okulda okuyan 11 öğrenci, dışarıdan satın aldıkları tavuk dönerden yedikten sonra okula döndü. Okulda baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri baş gösteren öğrenciler için öğretmenleri tarafından sağlık görevlilerinden yardım istendi. İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, öğrencileri, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste yapılan kontrollerde zehirlendikleri saptanan öğrencilere serum tedavisi uygulandı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
(Görüntülü Haber) Adıyaman'da 11 liseli yediği tavuk dönerden zehirlendi
Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da satın aldıkları tavuk dönerden yiyen 11 öğrenci, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri baş gösterince hastanede tedaviye alındı. Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'ndeki Yunus Emre...
04 Ocak 2017 Çarşamba 18:49
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