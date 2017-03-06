Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar karşıtı olduğunu görüyoruz
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar...
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal etmesi takdire şayan
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal...

(Görüntülü Haber) Adil Öksüz'ün yengesine FETÖ gözaltısı

KARABÜK’te, FFETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan firari Adil Öksüz'ün kardeşi Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü eski başkan yardımcısı Yard.Doç.Dr. Ahmet Öksüz'ün eşi de gözaltına alındı. Karabük...

KARABÜK’te, FFETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan firari Adil Öksüz'ün kardeşi Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü eski başkan yardımcısı Yard.Doç.Dr. Ahmet Öksüz'ün eşi de gözaltına alındı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün 'kara kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün kardeşi Yard.Doç.Dr. Ahmet Öksüz gözaltına alınmış, 1 Eylül 2016'da tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında Ahmet Öksüz'ün eşi Havva Emel Öksüz de Safranbolu'daki evinde gözaltına aldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Öksüz, hastane çıkışında gazetecilere, "Ülkemize bu hali yaşatana, ülkemize bu zulmü yaşatana lanet olsun" diye bağırdı. Öksüz, daha sonra emniyete götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.