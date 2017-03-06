(Görüntülü Haber) Adil Öksüz'ün yengesine FETÖ gözaltısı

KARABÜK’te, FFETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan firari Adil Öksüz'ün kardeşi Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü eski başkan yardımcısı Yard.Doç.Dr. Ahmet Öksüz'ün eşi de gözaltına alındı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün 'kara kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün kardeşi Yard.Doç.Dr. Ahmet Öksüz gözaltına alınmış, 1 Eylül 2016'da tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında Ahmet Öksüz'ün eşi Havva Emel Öksüz de Safranbolu'daki evinde gözaltına aldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Öksüz, hastane çıkışında gazetecilere, "Ülkemize bu hali yaşatana, ülkemize bu zulmü yaşatana lanet olsun" diye bağırdı. Öksüz, daha sonra emniyete götürüldü.