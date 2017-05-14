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(Görüntülü Haber) Adana’da zincirleme trafik kazası; 7 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () -  ADANA'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3’ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Kaza, Merkez Seyhan İlçesi Mavi Bulvar Kavşağı'nda meydana geldi. Zikret Köseoğlu yönetimindeki  01 ENE 33 plakalı otomobil...

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () -  ADANA'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3’ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Seyhan İlçesi Mavi Bulvar Kavşağı'nda meydana geldi. Zikret Köseoğlu yönetimindeki  01 ENE 33 plakalı otomobil aşırı hız yaparak, Mustafa Mercan yönetimindeki 01 ZZ 338 plakalı araca ardından Savaş Kayabaş yönetimindeki 34 NE 0149 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen 3 araçtaki çocuklar Merve Köseoğlu (11), İcran Serbest (8), Emine Serbest (12) ve Hidayet Serbest ile birlikte araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar  ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, çocuklar yaşadıkları şokun etkisinden uzun süre çıkamadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Adana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu sırada kazaya karışan araçların patlama riski olması üzerine, kaza yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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