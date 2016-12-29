Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yağmur ve Fırtına İstanbul'da hayatı durdurdu
Vinç kamyonun üzerine devrildi
Kar nedeniyle okulları tatil edilen iller
Kar nedeniyle okulları tatil edilen...
Sinop'ta uçuruma yuvarlanan otobüste 5 ölü
Sinop'ta uçuruma yuvarlanan otobüste 5...
İstanbul'da sağanak yağmur iş yolunda yakaladı

(Görüntülü Haber) Adana’da asayiş ve kaçak içki uygulaması

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA’da 300 polisin katılımıyla yılbaşı öncesi umuma açık mekanlara yönelik asayiş ve sahte içki uygulaması yapıldı. Kent merkezindeki 40 umuma açık mekana yönelik gerçekleştirilen asayiş uygulamasına,...

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA’da 300 polisin katılımıyla yılbaşı öncesi umuma açık mekanlara yönelik asayiş ve sahte içki uygulaması yapıldı. Kent merkezindeki 40 umuma açık mekana yönelik gerçekleştirilen asayiş uygulamasına, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 300 polis katıldı. Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla yapılan uygulamada, mekanların evrakları incelendi, çalışanlar ile müşterilerin kimlik kontrolü yapıldı ve özel cihazlarla içki şişelerinin üzerindeki barkotlar kontrol edildi. Uygulama genelinde 17 mekana, konsomatris çalıştırma, içki satış, ruhsat ve canlı müzik belgesi olmadığı gerekçesiyle ceza kesilirken, dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı. Adana emniyetinin, yılbaşı gününe kadar denetimlere devam edeceği bildirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55