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(Görüntülü Haber) Adana merkezli 3 ilde çete operasyonu: 22 gözaltı

ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik 550 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 kişi kişi gözaltına alındı. Başta...

ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik 550 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 kişi kişi gözaltına alındı.

Başta Adana kent merkezi olmak üzere, Mersin Tarsus ilçesi ve Muğla'da polis suç örgütüne yönelik 'Ova' adını verdiği operasyonda tespit ettiği adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, 1'i kadın 22 kişi, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
 

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