(Görüntülü Haber) Adana merkezli 3 ilde çete operasyonu: 22 gözaltı

Başta Adana kent merkezi olmak üzere, Mersin Tarsus ilçesi ve Muğla'da polis suç örgütüne yönelik 'Ova' adını verdiği operasyonda tespit ettiği adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, 1'i kadın 22 kişi, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Başta Adana kent merkezi olmak üzere, Mersin Tarsus ilçesi ve Muğla'da polis suç örgütüne yönelik 'Ova' adını verdiği operasyonda tespit ettiği adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, 1'i kadın 22 kişi, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.