ADANA merkezli 10 kentte Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın akademi ve finans kaynaklarına yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Elazığ, Malatya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Konya ve İzmir'de tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda vakfın, akademi ve finans kaynaklarından sorumlu olan 23 kişi gözaltına alındı. Ekipler evlerde yaptıkları aramada ise dergi, cd, hard disk ve evrak ele geçirdi. Şüphelilerin, vakfın para trafiği kontrol eden kişiler olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
(Görüntülü Haber)Adana merkezli 10 kentte Furkan Vakfı operasyonu: 23 gözaltı
ADANA merkezli 10 kentte Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın akademi ve finans kaynaklarına yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Elazığ, Malatya,...
07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:05
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