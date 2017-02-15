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(Görüntülü Haber) Adana'da Yunus ekibi kaza yaptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Gökhan KESKİNCİN/ ADANA, () - ADANA'da şehit cenazesi için düzenlenecek törene giden motosikletli Yunus timinin kaza yapması sonucu, 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fuzuli Caddesi'nde...

Gökhan KESKİNCİN/ ADANA, () - ADANA'da şehit cenazesi için düzenlenecek törene giden motosikletli Yunus timinin kaza yapması sonucu, 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Dün Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Salih Kayan'ın cenaze konvoyuna katılmak için Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet yitirdi. Kaldırıma çarpıp yaklaşık 12 metre sürüklenen motosikleti kullanan polis Gökhan Varuş ile arkasında oturan polis Fırat Ulaş yaralandı. Ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polislerden Gökhan Varuş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer polis Ulaş'ın tedavi ise sürüyor.

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