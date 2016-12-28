Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP: Asgari ücret 1750 lira olmalı
CHP: Asgari ücret 1750 lira...
Erdoğan'ı üzen geri kalmış 2 konu: Eğitim, Kültür ve Sanat
"Eğitim ve Kültür Sanat'ı geri...
Hac başvuruları başladı
Hac başvuruları başladı
Son dakika... 34 muvazzaf asker gözaltına alındı
34 muvazzaf asker gözaltına alındı

(Görüntülü Haber) Adana'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 14 gözaltı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da yılbaşı öncesi çalışma yapan polis ekipleri, 1787 şişe bandrolsüz sahte içki ele geçirirken, 14 kişiyi gözaltına aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'nın...

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da yılbaşı öncesi çalışma yapan polis ekipleri, 1787 şişe bandrolsüz sahte içki ele geçirirken, 14 kişiyi gözaltına aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'nın farklı bölgelerinde üretilen sahte içkileri piyasaya süren şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 1 ay süren takip sonrasında Adana, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak 14 ayrı adrese baskın düzenleyen ekipler, 1787 şişe bandrolsüz sahte içki, 5 bin 200 rakı şişesi kapağı, 15 bin çeşitli markalara ait içki etiketi, 30 litre doluma hazır viski, 30 litre doluma hazır rakı, 1 alkol metre, bin 500 adet çeşitli markalara ait boş içki şişesi, 1 litre anason hammaddesi ele geçirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda sahte içki imalatı yapan ve piyasaya süren Adana'da 12, Ankara ve Şanlıurfa'da da 2 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 14 şüpheli hakkında soruşturma sürdürülürken, yeni yıl öncesinde ele geçirilen sahte içkilerin yaklaşık 1 milyon 723 bin lira mali değeri olduğu belirlendi. Sahte içki imalathaneleri ile ilgili polisin çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55