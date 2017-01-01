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(Görüntülü Haber) Adana'da yeni yılda huzur uygulaması

Gökhan KESKİNCİADANA,() ADANA'da yeni yılın kutlanmaya başladığı ilk saatlerde 500 polisle umuma açık mekanlar ile bazı sabit noktalarda huzur uygulaması yapıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yerinde...

Gökhan KESKİNCİADANA,() ADANA'da yeni yılın kutlanmaya başladığı ilk saatlerde 500 polisle umuma açık mekanlar ile bazı sabit noktalarda huzur uygulaması yapıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yerinde denetlediği uygulamaya Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele (TEM) şubelerinden 500 polis katıldı. Ekipler, 60 umuma açık mekanda rahsat incelemesi, sahte içki denetimi ve çalışanlar ile müşterilerin kimlik kontrollerini yaptı. Kentin giriş ve çıkışları dahil çok sayıda önem arz eden noktalarda sabit uygulama yapan ekipler, şüphe duydukları araçları durdurarak arama yaptı. VALİ DEMİRTAŞ UYGULAMALARI DENETLEDİ Adana Valisi Mahmut Demirtaş, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve İl Jandarma Alay Komutanı Fatih Yılmaz ile kentin çeşitli noktalarında gerçekleşen uygulamaları yerinde denetledi. Vali Demirtaş,uygulamaları denetledikten sonra Emniyet Müdürü Ak ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz ile birlikte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Çevik kuvvet polisleriyle sohbet eden Vali Demirtaş, buranın ardından son iki yılda 3 şehidin verildiği Dağlıoğlu Polis Merkezini ziyaret etti. Burada kendini karşılayan polisleri selamlayan Vali Demirtaş, daha sonra yeni yılın barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Vatandaşların güvenliği kentin her noktasını tutan polisler, sabahın ilk saatlerine kadar uygulamalara devam etti.

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