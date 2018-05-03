(Görüntülü Haber) Adana'da uyuşturucuya geçit yok

ADANA polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde son bir ayda 82 mahalleye yaptığı şok baskınlarda 359 kişiyi yakaladı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceklerini söyledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde operasyon düzenledi. Son bir ayda 82 mahallede operasyon düzenleyen ekipler, 359 şüpheliyi yakaladı. Yapılan baskınlarda ise, 275 kilo 315 gram eroin, 281 kilo 850 gram esrar, 343 bin 810 adet uyuşturucu hap, 211 kök Hint keneviri, 273 gram kokain, 4 adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca zanlıların üzerinde ise uyuşturucu satışından temin edilen 38 bin 335 lira para bulundu. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 80'ı tutuklanırken diğerleri ise serbest bırakıldı. 792 KİŞİ TUTUKLANDI Uyuşturucuyla mücadeleye hassasiyet gösterdiklerini belirten Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasonların kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Yıldız, "Gençliğimizi geleceğimizi çalan bu uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz. Bu illeti kentimizden ve ülkemizden söküp atana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi. Ayrıca Yıldız, 8 aylık süre zarfın 792 uyuşturucu satıcısının tutuklandığınıda sözlerine ekledi.