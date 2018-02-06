(Görüntülü Haber) Adana'da uyuşturucu operasyonu

ADANA'da polis, bir eve düzenlediği operasyonda 2 kilo 168 gram eroin ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Eve baskın yapan polis, narkotik dedektör köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. Aramada, 2 kilo 168 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Cafer H. ile oğlu Cihat H. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.