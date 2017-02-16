(Görüntülü Haber) Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Fatih KARAÇALI-ADANA,() ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı 26 kilo da esrar ele geçirildi. Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesi'nde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda F.K. ile S.K. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.