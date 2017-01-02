(Görüntülü Haber) Adana'da uçak geçtikten sonra patlama sesi jandarmayı harekete geçirdi
ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde, uçak sesinden sonra peş peşe 2 patlama duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı. Saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Mercimek, Yeşilbahçe, Sarıbahçe,...
02 Ocak 2017 Pazartesi 17:14
ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde, uçak sesinden sonra peş peşe 2 patlama duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı. Saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Mercimek, Yeşilbahçe, Sarıbahçe, Üçdut Mahallerindeki vatandaşlar, uçak sesinden sonra peş peşe 2 patlama duyduklarını belirterek, jandarma ve polise ihbarda bulundu. Yağışın devam ettiği ilçede sesin gök gürültüsü de olabileceği veya savaş uçaklarının ses hızını aşmasıyla gerçekleşen patlama sesi olabileceği iddia edilirken; jandarma ekipleri, ihbarda bulunan vatandaşlarla görüşerek, arama başlattı.
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