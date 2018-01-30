(Görüntülü Haber) Adana'da TTB üyesi doktor gözaltına alındı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Tabibler Birliği'nin (TTB) 11 kişilik yönetim kurulu üyelerine yönelik gözaltı kararının ardından, Adana'da TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Dursun Yaşar Ulutaş evinde gözaltına alındı. Türk...
30 Ocak 2018 Salı 16:05
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Tabibler Birliği'nin (TTB) 11 kişilik yönetim kurulu üyelerine yönelik gözaltı kararının ardından, Adana'da TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Dursun Yaşar Ulutaş evinde gözaltına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı operasyonla ilgili, TTB tarafından yapılan açıklamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde 11 kişilik TTB yöneticileri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Dursun Yaşar Ulutaş evinde gözaltına alındı. Dr. Ulutaş'ın görev yaptığı Gazipaşa Aile Sağlığı Merkezi'nde de arama yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dr. Ulutaş, daha sonra uçakla soruşturmanın yapıldığı Ankara'ya gönderildi.
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