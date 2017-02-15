Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK üyelerine yönelik 3 Şubat'ta düzenlediği operasyonda 30 adrese eş zamanlı baskın yaparak 2'si kadın 22 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapıp devlet büyüklerine hakaret ettikleri belirlendi. 13 gün süren sorgunun ardından 22 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Adana'da terör operasyonu
Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK üyelerine yönelik 3 Şubat'ta...
15 Şubat 2017 Çarşamba 18:56
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