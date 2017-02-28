(Görüntülü Haber) Adana'da tehlikeli Suriyeli gerginliği: 4 yaralı

ADANA'da çadırlarda kalan Suriyeli sığınmacılar ve mahalleliler arasında çıkan arbedede 3'ü Suriyeli 4 kişi yaralandı. Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 21 Şubat günü 17 yaşındaki Yahya Kırlangıç'ın Suriyeli 27 yaşındaki İmad Hamidi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi ve zanlının geçtiğimiz günlerde ev hapsi verilerek serbest bırakılmasının ardından mahalle sakinleri ile sığınmacılar arasında gerginlik yaşanmaya başladı. İddiaya göre akşam toplanan mahalle sakinleri, arabalarla Suriyeli sığınmacıların bulunduğu çadırlara geldi. Mahalle sakinleri, sığınmacıların mahalleyi terk etmelerini istemesi üzerine arbede çıktı. Bir grup mahalleli Suriyelilerin çadırlarını ateşe verirken, kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar 25 yaşındaki Cabir Abid, ağabeyi 32 yaşındaki Ferhan Abid ile ismi henüz belirnemeyen bir Suriyeliye isabet etti. Olayda, 30 yaşındaki Hüseyin Can Demir de kimliği belirsiz bir Suriyeli tarafından bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki diğer vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis öfkeli kalabalığı havaya ateş ederek dağıttı. Mahalle sakinlerinin ateşe verdiği 3 çadır kullanılmaz hale gelirken, olay yerine çağrılan itfaiye ekibi, yangını diğer çadırlara sıçramadan söndürdü. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerinden çok sayıda ekip ile bölgeyi ablukaya alan polis, olası yaşanacak yeni bir gerginliğin önüne geçmek için güvenlik önlemlerini artırdı. SURİYELİLER TAHLİYE EDİLDİ Olayın yaşandığı bölgedeki çadırlarını söken Suriyeliler, mahalleden tahliye edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yüreğir İlçe Belediyesi tarafından çadırları kamyonlara yüklenen Suriyeliler, uygun boş bir araziye yönlendirildi. Yaralı Suriyeli Abid kardeşlerin durumunun ağır olduğu, diğer Suriyelinin tedavisi yapıldıktan taburcu edildiği ve Hasan Can Demir'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.