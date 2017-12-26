Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,() - ADANA'da, sobadan çıkan yangın, 60 Suriyelinin yaşadığı 10 çadırı kül etti. Yangın, merkez Yüreğir ilçesinde Denizkuyusu Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen ve narenciye işçisi olarak çalışmaya başlayan 60 Suriyeli, kullanılmayan eski bir çiftliğin bahçesini yıllık 8 bin liraya kiralayıp kurdukları 15 çadırda yaşamaya başladı. Öğle saatlerinde, çadırların birinde odun sobasından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer çadırlara da sıçradı. Suriyeliler ise, son anda eşyalarını kurtarırken, çiftlikteki ağaçlar da yandı. Alevlerin büyümesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu esnada, bazı vatandaşlar Suriyelilere saldırmak istedi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Suriyeliler ise kurtardıkları eşyalarının üzerine oturup itfaiye ekiplerinin çalışmaları izledi. Yetkililer, sokakta kalan Suriyelilerin çadır kentte götürüleceğini söyledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın söndürüldü.
(Görüntülü Haber) Adana'da Suriyelilerin kaldığı 10 çadır yandı
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,() - ADANA'da, sobadan çıkan yangın, 60 Suriyelinin yaşadığı 10 çadırı kül etti. Yangın, merkez Yüreğir ilçesinde Denizkuyusu Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen...
26 Aralık 2017 Salı 17:00
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.