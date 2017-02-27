Adana'da Suriyelİ göçmenler ile mahalle sakinleri arasında çıkan arbadede, 3 Suriyeli ve 1 Türk yaralandı. Yaralanan Suriyelilerin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayda mahalleliler, Suriye'lilerin bulunduğu çadırların bir kısmını yaktı. Ardından Suriyeli göçmenler, kalan çadırları sökerek bölgeden uzaklaştı.
(Görüntülü Haber) Adana'da Suriyeli göçmenler ve mahalleli arasında gerginlik (1)
Adana'da Suriyelİ göçmenler ile mahalle sakinleri arasında çıkan arbadede, 3 Suriyeli ve 1 Türk yaralandı. Yaralanan Suriyelilerin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayda mahalleliler, Suriye'lilerin bulunduğu çadırların bir kısmını...
27 Şubat 2017 Pazartesi 23:10
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