(Görüntülü Haber) Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, () - ADANA'da 31 yaşındaki Özkan Tatlı, kavga ettiği 26 yaşındaki Ahmet Berber ve 32 yaşındaki Ferdi Çağlar tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Berber ve Çağlar da Tatlı'nın savurduğu bıçak darbeleriyle yaralandı. Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi 68021 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı Ahmet Berber ile beraber sevgilisinin evine gelen Ferdi Çağlar, evin bahçesinde sevgilisinin alt komşusu Özkan Tatlı ile karşılaştı. Berber, Çağlar ve Tatlı, henüz bilinmeyen bir nedenle evin bahçesinde tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda, iki taraf birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Arbede sırasında Tatlı'nın savurduğu bıçak darbeleri Berber'in göğsüne, Çağlar'ın da koluna gelirken, Tatlı da karşı gruptan henüz kimin ateşlediği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalarla sırtından yaralandı. Tatlı'nın kanlar içinde yere yığılması üzerine, olayda kullandıkları av tüfeğini yanına alan Çağlar ve Berber, geldikleri 01 TL 727 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tatlı, doktorların müdahalesi rağmen kurtarılamadı. Kaçtıkları otomobil ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi gelen Çağlar ile Berber, tedavi altına alındı. Kolundan hafif yaralanan Çağlar, tedavisi tamamlandıktan sonra polise teslim edilirken, hayati tehlikesi bulunan Berber ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Berber'in durumunun ciddi olduğu belirtildi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden Çağlar'ın verdiği ilk ifadede, av tüfeğini arkadaşı Ahmet Berber'in kullandığını ve kaçtıkları sırada silahı attıklarını söylediği öne sürüldü. Polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.